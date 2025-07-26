Названы последствия отключения Starlink на линии фронта

Вооруженные формирования Украины были вынуждены отложить боевые миссии из-за сбоев в работе Starlink на этой неделе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.

На Украине терминалы от компании техномагната Илона Маска массово и активно применяются для коммуникации, навигации БПЛА и безэкипажных катеров, наведения ракет и САУ, получения разведывательных данных.

Один из собеседников агентства пожаловался, что его подразделению пришлось отложить несколько операций из-за неполадок — операторы не могли управлять дронами без доступа к системе.

Источники в целом признали, что украинские военные практически не могут выполнять боевые задачи без доступа к интернету.

Напомним, что в четверг, 24 июля, по всей линии фронта на Украине перестали работать терминалы Starlink.

Произошел массовый сбой в работе Starlink

Аналогичные сбои наблюдались и ранее. Так, 7 октября 2022 года украинские военные пожаловались на внезапное отключение терминалов.