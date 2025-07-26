Ночью ВС РФ нанесли удар по военным объектам в четырех областях Украины

Минувшей ночью ВС РФ нанесли комбинированные удары по украинским военным объектам в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. Судя по приходящим сообщениям, удары наносились "Геранями", ракетами и управляемыми авиационными бомбами по промышленным и логистическим центрам ВСУ.

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В Харьковской области почти три часа кряду работали русские беспилотники и ракеты. В результате серии прилетов в Харькове и Змиеве - пожары и черный дым над промзонами. Взорван завод "Хартрон-Аркос", производящий дроны для ВСУ.

В Сумской области ударами ФАБ с УМПК поражены заводы "Звезда" и "Шостка-1".

В Днепродзержинске огонь охватил нефтебазу и склады строительного рынка "Эпицентр", использующийся для хранения армейской техники боевиков.

Также взрывы прогремели в Днепропетровске: удар пришелся по производственным линиям беспилотников и топливным складам ВСУ. Горит нефтебаза и электромеханический завод в Елизаветовке.