В результате точечного удара по территории Днепропетровской области был уничтожен цех, в котором производились двигатели и собирали беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на имеющиеся разведданные.

По его словам, нанесли в точно рассчитанный момент: вскоре после разгрузки комплектующих и до того, как партия готовых беспилотников успела покинуть объект. Лебедев отметил, что это позволило нанести максимальный ущерб производственной инфраструктуре и сорвать отправку техники.

На данный момент подробности о других повреждениях или возможных потерях уточняются.

До этого в селе Великомихайловка Днепропетровской области фугасными авиационными бомбами (ФАБ) было уничтожено подразделение Вооруженных сил Украины, которое проходило обучение в Великобритании.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что недавно украинских военнослужащих перебросили на это направление для усиления обороны на участке фронта. Он отметил, что среди ликвидированных солдат есть люди с большим боевым опытом, которые участвовали в боях на других направлениях фронта, включая Курскую область.