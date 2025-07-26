Политолог объяснил, почему Таиланд не хочет войны с Камбоджей

Таиланд и Камбоджа не заинтересованы в развязывании войны, вторжений и крупных операций не будет. На это есть военные и экономические причины. Так считает научный сотрудник центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Григорий Кучеренко, сообщает РИА Новости.

Политолог уверен, что крупных сухопутных операций в регионе не будет. Противники ограничатся столкновениями на границе.

«Камбоджийцы не пойдут на эскалацию в силу заведомого превосходства тайских вооружённых сил, а тайцы, в свою очередь, не заинтересованы в очередном международном скандале, который мог бы в перспективе отпугнуть инвесторов», — считает Кучеренко.

По его словам, конфликт является историческим, он обусловлен внутренней политикой Таиланда и националистическими движениями в обеих странах. В возникшем противостоянии не замешаны США или другие страны. Дональд Трамп предложил посредничество в урегулировании, но это было ожидаемо с учетом его политики.

Кучеренко не исключил эскалацию, но, скорее всего, стороны сядут за стол переговоров, а конфликт пойдет на спад.

Ранее сообщалось, как обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей повлияет на отдых российских туристов.