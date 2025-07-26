ВСУ выводят командиров из Покровска

Согласно информации, предоставленной Яном Гагиным, военным и политическим аналитиком из ДНР, в связи с началом боевых действий с российскими войсками на подступах к Покровску (прежнее название — Красноармейск), украинские вооруженные силы провели эвакуацию значительной части командного состава из этого населенного пункта. Слова аналитика приводит агентство ТАСС.

Гагин также отметил, что моральное состояние солдат украинской армии находится на низком уровне и многие из них активно ищут способы покинуть город.