Хуситы заявили об ударах по Израилю

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удары по четырем городам Израиля с помощью ракеты и трех беспилотников.

Об этом в эфире телеканала Al Masirah заявил официальный представитель хуситов Яхья Сария.

«Ракетные войска провели уникальную военную операцию, в ходе которой атаковали чувствительную цель сионистского противника в оккупированном районе Беэр-Шева с применением гиперзвуковой баллистической ракеты типа "Палестина-2"», — сказал он.

По его словам, хуситы также ударили дронами по объектам в Эйлате, Ашкелоне и Хадере. Он подчеркнул, что все атаки достигли поставленных целей.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац анонсировал новую военную операцию против хуситов, сообщив, что военно-воздушные силы страны атаковали порты и электростанции хуситов в Йемене. По его словам, операция получила название «Черный флаг».