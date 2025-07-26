Рота батальона «Айдар»* (признан в России террористической организацией и запрещен) Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожена в Сумской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, потери 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»* наглядно демонстрирует история сестры украинского военного Масальской, которая пыталась найти сослуживцев своего пропавшего без вести брата, однако выяснила, что вся его рота была ликвидирована бойцами группировки войск «Север».

ТАСС: в ДНР уничтожили часть украинского батальона "Айдар"

Ранее в российских силовых структурах рассказали, что ВСУ, выполняя приказ Владимира Зеленского о восстановлении контроля над Кондратовкой в Сумской области, понесли большие потери. Уточняется, что он отдал такой приказ на фоне снижения поддержки Запада.

*признан в России террористической организацией и запрещен.