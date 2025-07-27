Над Смоленской областью сбили два украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией Смоленской области два беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"В Смоленской области опасность БПЛА. Силы ПВО Министерства обороны России ведут отражение воздушной атаки ВСУ. На текущий момент сбито два беспилотника", - написал он.

Губернатор попросил жителей сохранять спокойствие, отойти от окон и не производить съемку действий сил ПВО. Экстренные и оперативные службы приведены в готовность, добавил глава региона.