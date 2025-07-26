Бойцы группировки войск «Запад» взяли в плен майора пограничной службы Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максима Трофимука и восемь километров несли его на носилках до пункта эвакуации.

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По словам пленного, изначально военнослужащие ВС РФ оказали ему первую медицинскую помощь. Позже, когда он утратил возможность передвигаться самостоятельно, российские солдаты пронесли его на носилках примерно семь-восемь километров до точки эвакуации.

По информации Министерства обороны, майор Трофимук сдался в плен российским военным в районе одного из населенных пунктов Харьковской области на купянском направлении.

— Я очень им благодарен за то, что спасли мне жизнь, и за их отношение ко мне, — цитирует Трофимука ТАСС.

Командование ВСУ не позволяет военным сдаваться в плен и открывает по ним огонь. Таким образом украинские бойцы убили сослуживца в населенном пункте Поддубное в ДНР. Об этом рассказал российский штурмовик 36-й бригады группировки «Восток» с позывным «Шустрый».

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Пленный боец ВСУ рассказал, как убедил пятерых сослуживцев сдаться в плен ВС РФ. По его словам, когда он оказался на позиции, сначала подумал о сдаче, но другие военнослужащие отговаривали его, утверждая, что русские «в плен не берут, а обнуляют». Однако пятеро солдат поддержали его и сдались вместе с ним.