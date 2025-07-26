В Будапеште заявили, что Венгрия не намерена поставлять оружие Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не поставляла оружие Киеву и не намерена менять свою позицию. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Сийярто, Венгрия является единственной страной НАТО, которая никогда не поставляла оружие Украине и не финансировала такие поставки.

«И мы точно не собираемся менять эту позицию <...> Мы с самого начала выступаем за мир, а нельзя одновременно говорить о мире и поставлять оружие», — пояснил министр.

Кроме того, Сийярто подчеркнул, что сторонники мира на Украине не могут позволить себе отправлять оружие Киеву.

Сийярто: ЕК использует финансирование для давления на несогласные с ней страны

До этого Сийярто говорил, что Европейская комиссия (ЕК) использует финансирование, чтобы оказывать давление на страны, которые не согласны с ее политикой, в том числе на Венгрию.

По его словам, Венгрия находится под «финансовыми санкциями» за то, что она ведет патриотичную, консервативную политику, основанную на национальных интересах.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Венгрия оказалась изолированной в ЕС из-за связей с Россией.