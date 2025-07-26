В нескольких городах Украины прогремели взрывы. Об этом сообщил украинский журналист Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

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«Сообщают о многочисленных прилетах "Шахедов" в Шостке. В Харькове и Днепре взрывы после атаки баллистикой», — написал он.

По его словам, на данный момент в небе над Украиной находятся до 50 российских беспилотников, однако в последний час по украинской территории также наносятся удары корректируемыми авиабомбами (КАБ), баллистическими и крылатыми ракетами.

В Харькове сообщили о массированном ударе КАБ

Ранее стало известно о массированном ударе КАБ по Харькову. В публикации уточняется, что особенно активно поражаются цели в Киевском районе города.