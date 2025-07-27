В российском городе объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили в Чувашии. Об этом сообщается в приложении МЧС России, передает РИА Новости.

© РИА Новости. Алексей Даничев

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотных летательных аппарата в Смоленской области. Анохин призвал местных жителей сохранять спокойствие и не снимать работу ПВО. После стало известно, что в регионе ликвидировали еще шесть дронов.

До этого средства ПВО сбили БПЛА в Волгоградской области. В результате падения обломков была повреждена контактная сеть железной дороги.