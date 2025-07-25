Сырский признал тяжелое положение на пяти участках фронта для ВСУ

Главком ВСУ Александр Сырский признал тяжёлое положение на пяти участках фронта для ВСУ в ходе заседания ставки верховного главнокомандующего.

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«Доложил о ситуации на фронте. Самые горячие направления — Покровское, Новопавловское, Северослобожанское, Добропольское, Лиманское», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ со ссылкой на Сырского.

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Ранее военный эксперт Сильвен Феррейра в интервью YouTube-каналу ассоциации Dialogue Franco-Russe заявил, что положение ВСУ в Донбассе становится катастрофическим.