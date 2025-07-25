В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.
"Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. По возможности не выходите на улицу и держитесь подальше от оконных проемов. Следите за дальнейшими сообщениями МЧС России или правительства области", - написал он.