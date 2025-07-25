Украина впервые передала Москве россиянина, убежавшего воевать за ВСУ

Украина впервые передала России гражданина, который сбежал из родной страны ради участия в боевых действиях в составе ВСУ — 21-летнего студента из Чувашии Алексея Герасимова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщило агентство Regnum. По данным СМИ, Герасимова, уроженца Чебоксар, передали Москве 23 мая 2025 года в рамках обмена военнопленными и гражданскими лицами. Сейчас он пребывает в СИЗО.

«Студент из Чебоксар 21-летний Алексей Герасимов добровольно пересек границу, чтобы вступить в одно из украинских подразделений. В мае 2025 года Киев передал Алексея Москве в рамках обмена военнопленными. Он попал в число 120 гражданских, которых Украина вернула России. Сейчас Герасимов в СИЗО, его внесли в список террористов», — приводит Regnum сведения источника.

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Собеседник издания также рассказал, что отец Алексея Герасимова резко отреагировал на происходящее и заявил о намерении «уничтожить черной магией» всех, кто осуждает его сына. Среди возвращенных Россией граждан также были лица, которые ранее находились на территории Украины по разным причинам — как гражданские, так и бывшие военные.

23 июля 2025 года в Россию вернулась группа военнослужащих, в том числе трое жителей Челябинской области, которые ранее считались пропавшими без вести. Аналогичные обмены уже проводились, однако случай передачи Украине гражданина России, подозреваемого в участии в украинских вооруженных формированиях, зафиксирован впервые.