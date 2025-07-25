Российские военные вступили в бои с ВСУ на окраинах Покровска

Вооруженные силы РФ прорвали украинскую оборону под Покровском (Красноармейском) в Донецкой народной республике (ДНР) и вступили в бои с противником на окраинах города. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, российские бойцы 15-й мотострелковой бригады продвигаются к Покровску с юга. При этом диверсионные группы ВС РФ активно действуют в тылу противника, дезорганизуя работу стратегически важных объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе железнодорожных станций.

«С севера «давит» 5-я гвардейская бригада имени Захарченко, которая сегодня взяла под контроль поселок Новоэкономическое», — отмечается в сообщении.

Сегодня в Минобороны отметили, что взятие Новоэкономического имеет важное значение для развития наступления. По данным оборонного ведомства, населенный пункт находится недалеко от ключевых транспортных артерий. Если ВС РФ возьмут под контроль эти трассы, то российские войска смогут перерезать пути снабжения гарнизону ВСУ.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» написал, что события под Красноармейском свидетельствуют о том, что ВС РФ применяют тактику, аналогичную той, что была использована при взятии под контроль Селидово, расположенного в ДНР. Российские военные тогда системно разрушали оборону ВСУ и потом взяли город почти без боев.