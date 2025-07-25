Российские войска взяли населенный пункт у Константиновки

Российские войска взяли под контроль село Александро-Калиново, расположенное неподалеку от Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

«Российские войска взяли под контроль населенный пункт Александро-Калиново на Константиновском направлении в ДНР», — написал он.

Ранее стало известно, что подразделения армии России прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в центре Александро-Калиново. Как рассказал военкор Юрий Котенок, как только российские войска выйдут к берегу Клебан-Быкского водохранилища, расположенному на западе от населенного пункта, украинские войска потеряют логистический маршрут.