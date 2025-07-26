МО: ВКС России уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области

Воздушно-космические силы России с помощью авиабомб уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области.

Об этом сообщает Минобороны России.

«Командованием было принято решение о нанесении по ПВД противника авиационных ударов ВКС России с применением ОДАБ-1500 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции», — рассказали в ведомстве.

В результате авиаудара были поражены пункты временной дислокации подразделений 14-й отдельной бригады Нацгвардии Украины возле Мирнограда в ДНР и 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Чугуновка Харьковской области.

Ранее ВС России нанесли высокоточные удары по пунктам временной дислокации ВСУ на Времевском направлении.

Кроме того, ночью российские войска нанесли высокоточный удар по предприятиям ВПК на Украине.