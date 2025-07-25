Российские военные совершили прорыв одновременно в трех ключевых городах

Вооруженные силы (ВС) России одновременно совершили прорыв в трех ключевых городах в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Уточняется, что российские военные усилили натиск в Донецкой народной республике, Харьковской и Запорожской областях. В данных регионах, а также в Сумской области армия РФ развивает наступление на различных направлениях.

Военкор рассказал о положении в Красноармейске

По информации Telegram-канала, ВС России зашли в Красноармейск (украинское название — Покровск), Купянск и Степногорск. Вместе с тем бои ведутся на подступах к Мирнограду и в районе Северска.

25 июля сообщалось, что российские подразделения зашли в Красноармейск. Отмечалось, что неизвестно, идет речь о заходе диверсионно-разведывательных групп или о полноценном штурме города.