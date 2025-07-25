Стало известно, что сделают с наемницей США Мюлли при поимке

Заочно приговоренную в Донецкой народной республике наемницу из США Дженнифер Энн Мюлли, участвующую в боевых действиях на стороне ВСУ, могут не оставить в живых еще в зоне СВО. Об этом «Аргументам и фактам» рассказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

По его словам, если Мюлли возьмут в плен, то ее сразу отправят отбывать наказание, поскольку приговор уже есть.

«Неофициальная часть — если ее возьмут в плен в зоне СВО, то ее судьба будет незавидной. Как правило, наемницы выступают в качестве снайперов, но таких в живых не оставляют. Если ее возьмут в плен где-то в стороне от зоны боевых действий, то есть шанс, что она может дойти до зоны заключения и отбыть свой срок. Других вариантов нет», — сказал Липовой.

Ранее сообщалось, что Верховный суд в ДНР заочно приговорил Мюлли к 13 годам лишения свободы за участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ.