Российский военкор пропал в зоне СВО

Российский военкор Андрей Филатов пропал под Покровском (Красноармейском). Журналист, предположительно, мог попасть под удар беспилотника ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Курс тактической медицины» в пятницу.

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По данным издания, журналист и находившиеся с ним люди не выходят на связь с раннего утра.

Также канал пишет, что на месте были обнаружены личные вещи репортера — принадлежавший ему мотоцикл и камера. Данных о нахождении военкора в госпиталях также пока нет.

Чуть позже Telegram-канал добавил, что новости пока что приходят очень плохие.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал заявление экс-главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что СВО может продлиться до 2034 года. Аналитик заявил, что свой главный козырь Россия еще в рамках специальной военной операции еще не применяла.