Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что у украинской армии есть силы, чтоб «разгромить наступательные группировки армии России». Такое заявление генерал сделал после переговоров с главкомом сил НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем в пятницу, 25 июля.

Сырский заявил, что Россия якобы мобилизовала максимальное количество человеческих и материальных ресурсов для реализации своих планов.

По его словам, масштаб и сложность стоящих перед вооруженными силами Украины понимают союзники Киева.

В России раскрыли судьбу предателя Родины Сырского

Также главком ВСУ заявил, что украинская армия сохраняет «конвенционный потенциал для разгрома наступательных группировок противника».

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал заявление экс-главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что СВО может продлиться до 2034 года. Аналитик заявил, что свой главный козырь – тактическое ядерное оружие - Россия еще в рамках специальной военной операции еще не применяла.