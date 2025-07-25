Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что Европе не удастся подготовиться к вооруженному конфликту с Россией раньше 2030-2031 года. Об этом он рассказал порталу NEWS.ru.

По мнению Гурулева, армии в европейских странах «практически исчезли». Кроме того, Европе потребуется много времени на модернизацию свой оборонной промышленности. Также время уйдет на пополнение европейских арсеналов за счет закупок оружия у США, подчеркнул депутат.

«В-третьих, нужно подготовить свой народ, так как готовили украинцев к ненависти», - заключил Гурулев.

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В марте Евросоюз представил свою стратегию «Готовность 2030» («Readiness 2030»), в которой изложены планы по реагированию на новые угрозы, включая военные конфликты. План предусматривает, что европейские страны потратят 1,25 триллиона долларов на оборону в течение следующих пяти лет.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что «Готовность 2030» предполагает перевооружение и «развитие потенциала для обеспечения надежного сдерживания». Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявлял, что к 2030-му Европа хочет быть полностью готова к военной конфронтации с Россией.

В июле Шойгу сообщил, что более десяти европейских стран, включая Британию, Германию, Италию, Канаду и Польшу, планируют совместно производить вооружения. Также они намерены вместе закупать критически важное для оборонного сектора сырья, хранить его и управлять его запасами. По словам Шойгу, несмотря на серьезные экономические проблемы, страны Евросоюза не хотят «понижать градус воинственности».