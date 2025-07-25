По данным украинских телеграм-каналов, в воинской части А1302, известной как батальон "Алькатрас", зафиксированы случаи применения истязаний к призванным в рамках мобилизации лицам.

Сообщается, что 18 июля два сержанта, мотивируя свои действия воспитательными целями, подвергли мобилизованного жестокому избиению после привязывания к дереву. Пострадавший терял сознание от побоев, однако его приводили в чувство и продолжали наносить удары.

Предшествовало этому двухдневное содержание данного мобилизованного в углублении, лишенного пищи и воды.

В настоящее время, по имеющейся информации, военнослужащего скрывают в частном доме, где ему поступают угрозы физической расправы. Отмечаются множественные гематомы, повреждения лица и отечность головы.

Утверждается, что планируется транспортировка мобилизованного на полигон. Однако, как было заявлено источниками, подобные "неугодные" лица часто не достигают пункта назначения, погибая в процессе перевозки, после чего их тела отправляются в район активных боевых действий.