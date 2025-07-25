Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что российские следователи ежедневно получают информацию о новых жертвах ВСУ среди мирных жителей Курской области. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин ранее сообщил, что более 330 мирных жителей погибли, более 550 человек пострадали в результате нападения ВСУ на Курскую область в августе 2024 года. Мирошник заявил, что эти данные следует рассматривать «с приставкой «как минимум».

Посол объяснил, что приведенная Бастрыкиным информация относится к делам, которые сейчас расследуются. Но следственные действия на освобожденных территориях Суджанского района Курской области продолжаются.

«Следователи СКР только заходят на те курские территории, которые сейчас чистят от мин. <…> Идет эксгумация трупов людей, которые за время нахождения там украинских вооруженных формирований погибли», - сообщил Мирошник.

По его данным, в некоторых поселках погибли от 30 до 50 процентов жителей, которые оставались там на момент нападения ВСУ. Окончательные оценки станут известны, когда завершится расследование.

«Мы ждем официальных данных. Они будут только увеличиваться», - подчеркнул Мирошник.

Он добавил, что курское направление - не единственное, откуда постоянно приходят данные о пострадавших.

«И по Суджанскому району, и по Беловскому району Курской области, и по Рыльску - туда прилетает постоянно», - подчеркнул посол.

Он добавил, что более 600 военнослужащих ВСУ уже оказались на скамье подсудимых. Минимальное наказание составило восемь с половиной лет лишения свободы. Многие получили за свои преступления более 20 лет и пожизненное заключение.