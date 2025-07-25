Как ВС РФ смогли уничтожить четыре ЗРК Patriot

Вооруженные силы России смогли уничтожить четыре зенитных комплекса Patriot как крылатыми ракетами «Кинжал», так и противорадиолокационными ракетами «воздух-земля». Такое мнение высказал Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой, пишет News.ru.

По его словам, российские бойцы отследили работу Patriot, и как только они были вычислены, «было сделано все, чтобы их уничтожить».

«Способы уничтожения зависят от их дислокации, расстояния от линии соприкосновения, начиная от противорадиолокационных ракет «воздух-земля», которые запускаются с самолета, и заканчивая нанесением ударов крылатыми ракетами типа «Кинжал». Все зависит от того, как далеко они находятся от линии боевого соприкосновения», - пояснил Липовой.

Стало известно о доставке Patriot на Украину

Ранее Владимир Зеленский заявил, что договорился о передаче Киеву трех систем ПВО Patriot из необходимых десяти. При этом накануне стало известно, что США намерены взять с Украины за починку американских артиллерийских орудий 150 миллионов долларов.