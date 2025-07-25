Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что в случае попытки контрнаступления украинскую армию ждут «гигантские потери», а мобилизация 18-летних лишь ненадолго усилит ВСУ. Об этом он рассказал порталу NEWS.ru.

Весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Этот закон также упростил процедуру вручения повесток.

СМИ писали, что при экс-президенте Джо Байдене США призывали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Источник в Белом доме говорил Reuters, что Украина не мобилизует и не обучает достаточное количество солдат, чтобы восполнить свои потери. В 2025 году Минобороны Украины представило спецконтракт для украинцев 18-24 лет.

По мнению Кнутова, ВСУ могут столкнуться с критической нехваткой личного состава в ближайшее время. Он считает, что в случае мобилизации 18-летних ВСУ могли бы продержаться «еще лет пять», но вести активные боевые действия им бы не удалось.