«Мы не возражаем»: военный эксперт о продолжении СВО до 2034 года

Россия еще не применяла в рамках спецоперации на Украине свой главный козырь в виде ядерного оружия. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов, слова которого приводит News.ru.

Ранее бывший главком Вооруженных сил Украины и нынешний посол страны в Великобритании Валерий Залужный предупредил, что конфликт может затянуться до 2034 года при условии нынешней военной стратегии. По его мнению, конфликт «старого» образца завершился в конце 2023 года и теперь вступил в новую фазу - на истощение.

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в том, что Россия будет терпеть украинский кризис до 2034 года и «смотреть на введение всех этих санкций».

«Ведь главный козырь, тактическое ядерное оружие, мы пока не применяли. А он у нас остается и существует, и может сложиться такая ситуация, что в какой-то момент Китай скажет: «Мы не возражаем», Индия займет нейтральную позицию, а остальные страны глобального юга будут ориентироваться в первую очередь на Пекин и Нью-Дели. Так что такая ситуация может возникнуть», - считает эксперт.

Напомним, что еще в марте 2022 года Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров и в ходе консультаций были достигнуты определенные договоренности. Но Киев отказался от переговорного процесса.

Прямые переговоры России и Украины в Стамбуле были возобновлены в мае 2025 года по инициативе российского президента Владимира Путина. При этом Владимир Зеленский называл продолжение дипломатических встреч в Стамбуле «бессодержательным».