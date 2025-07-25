В Петербурге отменили военно-морской парад и салют в день ВМФ

В Петербурге принято решение отменить мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-морского флота. 27 июля в акваториях Петербурга 27 июля не будут проходить суда, сообщает городской комитет по транспорту.

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В Северной столице отменили салют, Главный военно-морской парад, а также прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов.

В комитете также напомнили об ограничениях и запретах для плавания на маломерных судах в акваториях рек и каналов Петербурга, в целях безопасности судоходства. Запреты в центральной части города введены с 7 мая и до окончания навигации. Запрещено движение гидроциклов и плавание на маломерных моторных судах, не подлежащих государственной регистрации, по реке Неве от Большого Обуховского моста до Благовещенского моста, реке Малой Неве от реки Невы до моста Бетанкура, реке Большой Невке от реки Невы до Ушаковского моста, реке Малой Невке от реки Большой Невки до Большого Петровского моста, рекам Фонтанке, Мойке, каналу Грибоедова, Крюкову каналу, Зимней канавке и Кронверкскому проливу.

За нарушения предусмотрены административные штрафы в размере от 3 тысяч до 10 тысяч рублей для граждан. Для должностных лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. Для юрлиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Справка "РГ"

День ВМФ проводится с 24 июля 1939 года. Тогда праздник совпал с днем 35-летия наркома ВМФ Николая Кузнецова. Именно он инициировал учреждения профессионального праздника краснофлотцев. В 2024 году исполнилось 120 лет со дня рождения Кузнецова.

По указу президента России от 27 июля 2017 года традиция проведения Главного военно-морского парада в День ВМФ была восстановлена.

В этом году его отменили впервые за девять лет, в целях обеспечения безопасности.