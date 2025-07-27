ВС РФ продвинулись в Фёдоровке и закрепились на восточных окраинах

Подразделения ВС России продвинулись в Фёдоровке Донецкой Народной Республики и закрепились на восточных окраинах населённого пункта, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Боестолкновения идут на регулярной основе, но украинские боевики здесь сопротивляются. Рельеф местности им позволяет вести оборонительную деятельность», — цитирует Марочко ТАСС.

При этом эксперт уточнил, что российские военные пытаются обходить Фёдоровку как с севера, так и с юга.

Ранее стало известно, что ВС России выбили ВСУ из Голубовки под Купянском.