Зеленский продлил сроки военного положения и мобилизации

Владимир Зеленский подписал закон о продлении на Украине военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток.

По сообщению издания "Страна", "Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации до 5 ноября".

Военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены на Украине 24 февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевались. На фоне проблем с комплектованием армии 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон, ужесточающий правила призыва в армию. В последние месяцы мобилизационные мероприятия часто проводятся с применением насилия. Мужчины призывного возраста, не желая попадать в окопы, разными способами, в том числе с риском для жизни, пытаются покинуть страну.