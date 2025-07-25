Зеленский заявил, что договорился о передаче Киеву систем Patriot

Владимир Зеленский заявил, что получил подтверждение о передаче Украине трех систем противовоздушной обороны Patriot из необходимых 10.

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«У нас запрос на десять "Пэтриотов", - уточнил политик, выступая перед украинскими журналистами. - Официально я получил подтверждение ФРГ на две системы, Норвегии - на одну».

Зеленский также сообщил о начале промышленного производства дронов-перехватчиков. Над производством нового типа БПЛА, по его словам, работают четыре компании, еще 10 предприятий готовят производственные мощности.