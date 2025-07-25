Одна американская система противовоздушной обороны Patriot и ракеты-перехватчики к ней уже доставлены на Украину в рамках новой сделки США с европейскими странами. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе предстоит осуществлять НАТО.

Зеленский заявил, что договорился о передаче Киеву систем Patriot