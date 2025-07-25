Один в поле воин: боец ВС РФ пережил артобстрел и град дронов

Боец с позывным «Кореец» смог выжить после нападения украинских FVP-дронов и ударов минометами. То, о чем он думал в момент побега от вражеских БПЛА, военнослужащий-контрактник с Сахалина рассказал «Комсомольской правде».

«Кореец» является водителем МТЛБ - многоцелевого транспортера-тягача легкобронированного, который был серьезно доработан под боевые условия. В частности, на нем установлены пласты очень прочной и почти негнущейся резины с запрессованым в нее синтетическим волокном, сверху водружен так называемый «мангал» - стальная конструкция, которая первой принимает на себя удар дрона, а также машина затянута как маскировочной сеткой, так и сеткой из тонких железных цепочек.

По словам военнослужащего, его езда «наперегонки со смертью» в самый первый выезд произошла несколько дней назад, когда он доставлял штурмовую группу прямо к опорному пункту противника.

«Шел в темноте, не сбиваясь, но доставил группу в целости и сохранности, все десантировались и я начал отходить…», - рассказал «Кореец».

Первый FPV-дрон настиг его в поле, «чиркнул по машине и взорвался», но водитель был в сознании и «давил газ в пол», уходя все дальше и дальше.

«Увидел пролом в лесополке - мой пролом. Выскочил, как мне показалось, на свой след. Тут меня нагнал второй дрон, этот взрыв был громче, на «мангале» сверху. РЭБ оторвало с креплений, но он продолжал работать. Гнал дальше, страшно было, но куда деваться?» - отметил боец.

Однако в итоге он понял, что заблудился. При этом до этого сослуживцы объясняли и на инструктаже доводили, что потерять свою «накатку» значит попасть в сложную ситуацию, так как противник минирует дороги на подходах к линии боевого соприкосновения и иногда для взрыва достаточно просто человека в полном обмундировании. «Кореец» продолжил уходить от погони, так как понимал, что его бы «в чистом поле размотали».

«В голове была только одна мысль: «Только не разуться» (потерять гусеницы. – Прим. ред.)», - пояснил он.

В итоге военнослужащий вышел из зоны поражения FPV-дронов, спрятался в лесу, пережил удар 120-миллиметровых минометов, и сумел вернуться на базу. На прощание он заявил корреспонденту издания, что «без проблем» продолжит выполнять боевые задачи.

Ранее бойцы отряда «Вега» 24-й бригады спецназначения, действующие на Красноармейском направлении, рассказали, что в сутки несколько расчетов применяют 50-60 дронов на дистанции до 50 километров, уничтожая как личный состав Вооруженных сил Украины, так и технику, а также срывая поставки и ротацию.