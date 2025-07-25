Владимир Зеленский просит страны Запада выделить $65 млрд на покрытие дефицита бюджета Украины и производство вооружений, а также профинансировать выплаты украинским военным.

По его словам, $40 млрд нужны для покрытия дефицита бюджета. Еще $25 млрд он просит на производство вооружений.

"Ракеты, дроны, средства радиоэлектронной борьбы, это направление - $25 млрд. Это уже $65 млрд, если все это закрывать. Я начал над этим работать. Очень тяжелая тема, но я уже начал", - сказал он журналистам на пресс-конференции в Киеве, его слова приводит издание "Страна".

При этом он дал понять, что также ищет у Запада деньги на зарплаты военным ВСУ под предлогом того, что они являются "оружием". Хотя прежде Киев покрывал эти расходы самостоятельно.

"Ранее европейцы отказывались давать деньги на заработные платы наших военных, только на оружие. Но так получается, что наши военные могут быть именно этим оружием, которое защищает всех", - сказал он.

Ранее в Киеве неоднократно признавали, что власти страны способны покрывать расходы только на военные нужды Украины, а все остальные сферы нуждаются в финансировании за счет зарубежной помощи. При этом большая часть средств для функционирования различных институтов выделяется Киеву Западом в виде кредитов, а не грантов. Как отмечал бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.