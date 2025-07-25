Войска РФ наступают: названы участки активных боев в Запорожской области

Российская армия продолжает освобождать Запорожскую область, на ряде участков ведутся активные боевые действия. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Наиболее активно сейчас боевые действия развиваются в трех населенных пунктах: в Плавнях – это крайний запад, на берегу Днепра, в Малой Токмачке – это ореховское направление, и в Темировке – это приграничье Запорожской области и ДНР», - пояснил он.

Ранее военный корреспондент Евгений Лисицын заявил о том, что российским бойцам удалось зайти в село Темировка. Он также отметил успехи российских войск на Угледарском направлении у населенных пунктов Комар, Воскресенка, Александроград и Зеленый Гай.