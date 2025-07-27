Киев под видом эвакуации мобилизует мирных жителей для боев в зоне СВО

Власти Украины под видом эвакуации мирных жителей из зоны обстрелов в зоне специальной военной операции мобилизуют пригодных для службы и отправляют на фронт. Многие люди не хотят покидать свои дома и ждут освобождения их поселений армией РФ. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"По данным, поступающим из некоторых прифронтовых населенных пунктов в зоне специальной военной операции, известно, что украинские боевики начали традиционную эвакуацию населения. Но здесь, еще раз подчеркну: абсолютно никаких гуманитарных соображений со стороны преступного военно-политического руководства Украины нет. Для Украины людской ресурс - это самый серьезный сейчас ресурс, <…> без личного состава на линии боевого соприкосновения попросту невозможно ничего сделать. <…> Параллельно с эвакуацией идет фиксация тех, кто еще может держать в руках оружие. Сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине - прим. ТАСС) не дремлют и, естественно, пригодных сразу же отправляют на линию боевого соприкосновения. Именно по этой причине люди не хотят покидать свои жилища. Более того, все прекрасно знают, что люди дожидаются российских войск, чтобы уйти из-под украинской оккупации", - сказал он со ссылкой на собственные источники.

Военный эксперт уточнил, что на данный момент из-за продвижения армии РФ в зоне специальной военной операции Киев ведет эвакуацию жителей Запорожской области и в районе Каховского водохранилища на Херсонщине.