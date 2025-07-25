Бастрыкин назвал число жертв вторжения ВСУ в Курскую область

Свыше 330 мирных жителей погибли и более 550 пострадали из-за вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области в августе прошлого года. Об этом рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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Он уточнил, что в общей сложности был убит 331 человек, еще 553 — ранены, среди них 25 человек младше 18 лет, передает РИА Новости.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в среду, 23 июля, подписал постановление о выплате 195 тысяч рублей жителям домов, которые находятся вне приграничья и получили повреждения в результате атак Вооруженных сил Украины.

21 июля стало известно, что ВСУ начали стягивать войска в районе Юнаковки под Сумами для того, чтобы попытаться «повторить прошлогоднюю операцию» по вторжению в Курскую область.

24 июня Следственный комитет России установил командиров Вооруженных сил Украины, руководивших незаконным вывозом гражданского населения из Курской области. Уточняется, что они захватили, а после вывезли на Украину из Суджи несколько гражданских.