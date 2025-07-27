«Боевая элита армии»: как военные моряки приближают победу в СВО

Военно-морской флот играет важную роль в спецоперации. Моряки обеспечивают огневую поддержку на фронте, защищают объекты инфраструктуры, закрывают наиболее сложные участки линии боевого соприкосновения. О роли ВМФ читайте в материале «ФедералПресс».

Настоящие герои

Военно-морской флот был задействован командованием с первых часов спецоперации – моряки наносили удары по военным объектам Украины. Позже морские пехотинцы участвовали в блокировке порта Мариуполя и комбината «Азовсталь».

Главком ВМФ Николай Евменов в января 2024 года подчеркивал, что военные эффективно используют высокоточное оружие – крылатые ракеты семейства «Калибр» для ударов по объектам противника. Президент Владимир Путин неоднократно отмечал успехи военных моряков, которые сражаются в самых горячих точках спецоперации.

«Наносят сокрушительные удары по противнику, эффективно уничтожают его военные объекты и инфраструктуру», – сказал глава РФ в сентябре 2024 года.

Он подчеркнул, что моряки – настоящие герои.

Стратегический характер преобразования ВМФ

Такие эффективные действия в зоне украинского конфликта стали возможными благодаря последовательному возрождению ВМФ. Большая работа была проделана в вопросе технического оснащения флота: с 2020 по 2024 год в его состав были введены четыре стратегические подводные лодки проекта «Борей-А», а также четыре многоцелевые подводные лодки проекта «Ясень-М».

Почти 50 кораблей различных классов было построено за пять лет. Работа по развитию флота не останавливается. Власти намерены вложить в строительство новых кораблей в предстоящие десять лет 8 триллионов 400 млрд рублей.

«Важно системно и последовательно развивать все составляющие, имея в виду подводные и надводные группировки кораблей, морскую авиацию, береговые ракетно-артиллерийские войска, а также средства обеспечения», – сказал Владимир Путин на совещании по стратегии развития ВМФ в апреле 2025 года.

Новая стратегия развития флота рассчитана на 25 лет. Она будет включать в том числе опыт моряков в зоне СВО. Преобразования ВМФ в стране носят стратегический характер.

Основные задачи флота в ходе конфликта на Украине

Защита гражданской инфраструктуры

Военные моряки приближают победу России в спецоперации. Помимо действий непосредственно на линии боевого соприкосновения (на участках, где задействована морская пехота), помимо нанесения высокоточных ударов по противнику (с кораблей и подводных лодок), моряки обеспечивают защиту тех объектов, которые находятся рядом с ними. Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов считает, что в первую очередь ВМФ защищает от возможных ударов беспилотными летательными аппаратами и крылатыми ракетами гражданские объекты, занимается береговой охраной Крымского моста и других важных участков Черноморского побережья и территории РФ.

«В составе Черноморского флота уже появились подразделения безэкипажных катеров, которые в состоянии противодействовать противнику. Наши дроноводы в составе Черноморского флота ведут воздушное наблюдение за акваторией Черного моря, прилегающей к границе, при обнаружении безэкипажных катеров уничтожают их», – сказал Кнутов.

По словам военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, флот также занимается охраной прохода наших торговых судов, которые везут на продажу уголь, лес, нефть и газ, в Балтийском море и на других направлениях.

Огневая поддержка и участие в операциях на линии боевого соприкосновения

Говоря о действиях ВМФ в зоне СВО, опрошенные «ФедералПресс» эксперты выделяют огневую поддержку и участие непосредственно в боевых действиях.

«На Черноморском флоте и в Каспийской флотилии есть подводные лодки, которые стреляют «Калибрами». Дальность ударов – 2500 километров», – подчеркивает Виктор Баранец.

Военный эксперт Юрий Кнутов добавляет, что удары «Калибрами» призваны уничтожать транспортные артерии военно-промышленного комплекса Украины и логистические цепочки, по которым перебрасывается личный состав ВСУ. Баранец выделяет также действия морской авиации ВМФ.

«Она летает на разведку, участвует в ударах по вражеским позициям, не допускает вторжения вражеских самолетов», – сказал собеседник «ФедералПресс».

Непосредственное участие в зоне СВО принимают морские пехотинцы. Об их эффективных действиях во время посещения атомного подводного крейсера «Архангельск» в марте 2025 года говорил Владимир Путин.

«Подразделения морской пехоты, которая в целом воюет отлично. Отлично, я могу сказать», – сказал глава государства. По словам Виктора Баранца, морская пехота перебрасывается на самые трудные участки. «Морская пехота проявила себя везде, где были наиболее отчаянные схватки. Это без натяжки действительно боевая элита нашей армии и флота», – сказал Баранец.

По его мнению, морпехи задействованы на линии боевого соприкосновения в том числе и потому, что «пока нет полностью укомплектованных сухопутных войск».