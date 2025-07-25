Прорыв в Купянск и огневой мешок для ВСУ: новости СВО к утру 25 июля
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении блиндажей ВСУ в Запорожской области и об успешном применении снарядов «Краснополь». «Рамблер» собрал главные заявления российских военных и военкоров по состоянию на утро пятницы, 25 июля.
Операция в Запорожской области
Российский FPV-дрон уничтожил два блиндажа с живой силой ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена военными 42-й дивизии группировки войск «Днепр».
Операторы российских беспилотников обнаружили тщательно замаскированные блиндажи ВСУ. FPV-дрон, оснащенный боевой частью, успешно поразил цели. По данным Минобороны, прямые попадания привели к разрушению блиндажей и ликвидации находившегося внутри личного состава ВСУ.
Удар «Краснополя»
Артиллеристы российской группировки войск «Восток» уничтожили огневые точки и блиндажи, расположенные в глубине обороны ВСУ, рассказали в Минобороны РФ. Удары были нанесены самоходными артиллерийскими установками 2С3 «Акация». Военные использовали высокоточные управляемые снаряды «Краснополь».
Перед этим беспилотник «Орлан-30» навел артиллерию на цель. В результате попаданий был уничтожен личный состав ВСУ, разрушены фортификационные укрытия и нарушена система обороны украинских сил, подчеркнули в Минобороны.
Удар «Града»
Артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили пункты управления беспилотниками, позиции с живой силой и бронетехнику ВСУ в лесу, сообщили в Минобороны России. Для удара использовалась реактивная система залпового огня «Град». Военные корректировали цели, взаимодействуя с операторами беспилотников.
Удар Ми-28нм
Экипаж боевого вертолета Ми-28нм уничтожил личный состав и опорный пункт ВСУ, используя авиационные ракеты, заявили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Центр». После выполнения задачи экипаж выполнил противоракетный манёвр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.
ВС РФ в Димитрове
Военкор Юрий Котенок сообщил, что ВС РФ зашли в город Димитров в ДНР с двух сторон (на Украине город называют Мирноградом). Об этом пишут «Аргументы и факты».
По данным военкора, российские подразделения зашли в город с востока и юга после взятия поселка Новоэкономическое. Котенок заявил, что речь идет о начале штурма города.
Прорыв в Купянск
Военкор Евгений Лисицын сообщил, что российским войскам удалось прорваться с севера в город Купянск (Харьковская область), пишут «Аргументы и факты». Газета отмечает, что прорыв штурмовых групп произошел при поддержке танков.
«На северных окраинах Купянска - уже наши», - подчеркнул Лисицын.
Огневой мешок для ВСУ
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что ВС РФ создали огневой мешок для ВСУ в одном из кварталов донецкого города Часов Яр. Марочко рассказал, что огневой мешок был создан в Южном квартале, также российские силы продвигаются в Северном и Шевченковском микрорайонах.