Прорыв в Купянск и огневой мешок для ВСУ: новости СВО к утру 25 июля

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении блиндажей ВСУ в Запорожской области и об успешном применении снарядов «Краснополь». «Рамблер» собрал главные заявления российских военных и военкоров по состоянию на утро пятницы, 25 июля.

Операция в Запорожской области

Российский FPV-дрон уничтожил два блиндажа с живой силой ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена военными 42-й дивизии группировки войск «Днепр».

Операторы российских беспилотников обнаружили тщательно замаскированные блиндажи ВСУ. FPV-дрон, оснащенный боевой частью, успешно поразил цели. По данным Минобороны, прямые попадания привели к разрушению блиндажей и ликвидации находившегося внутри личного состава ВСУ.

Удар «Краснополя»

Артиллеристы российской группировки войск «Восток» уничтожили огневые точки и блиндажи, расположенные в глубине обороны ВСУ, рассказали в Минобороны РФ. Удары были нанесены самоходными артиллерийскими установками 2С3 «Акация». Военные использовали высокоточные управляемые снаряды «Краснополь».

Перед этим беспилотник «Орлан-30» навел артиллерию на цель. В результате попаданий был уничтожен личный состав ВСУ, разрушены фортификационные укрытия и нарушена система обороны украинских сил, подчеркнули в Минобороны.

Удар «Града»

Артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили пункты управления беспилотниками, позиции с живой силой и бронетехнику ВСУ в лесу, сообщили в Минобороны России. Для удара использовалась реактивная система залпового огня «Град». Военные корректировали цели, взаимодействуя с операторами беспилотников.

Удар Ми-28нм

Экипаж боевого вертолета Ми-28нм уничтожил личный состав и опорный пункт ВСУ, используя авиационные ракеты, заявили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Центр». После выполнения задачи экипаж выполнил противоракетный манёвр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

ВС РФ в Димитрове

Военкор Юрий Котенок сообщил, что ВС РФ зашли в город Димитров в ДНР с двух сторон (на Украине город называют Мирноградом). Об этом пишут «Аргументы и факты».

По данным военкора, российские подразделения зашли в город с востока и юга после взятия поселка Новоэкономическое. Котенок заявил, что речь идет о начале штурма города.

Прорыв в Купянск

Военкор Евгений Лисицын сообщил, что российским войскам удалось прорваться с севера в город Купянск (Харьковская область), пишут «Аргументы и факты». Газета отмечает, что прорыв штурмовых групп произошел при поддержке танков.

«На северных окраинах Купянска - уже наши», - подчеркнул Лисицын.

Огневой мешок для ВСУ

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что ВС РФ создали огневой мешок для ВСУ в одном из кварталов донецкого города Часов Яр. Марочко рассказал, что огневой мешок был создан в Южном квартале, также российские силы продвигаются в Северном и Шевченковском микрорайонах.