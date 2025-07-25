«Ростех» начал производство воспламенителей для дронов

Холдинг «Росэл» (входит в госкорпорацию «Ростех») начал производство импортозамещающих пиротехнических воспламенителей для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об этом госкорпорация сообщила в Telegram.

«Эта отечественная разработка позволит заменить иностранные аналоги. Она уже пользуется большим спросом на российском рынке. Для увеличения объемов выпуска предприятие-изготовитель провело модернизацию производства», — говорится в сообщении.

В состав устройства входит пленка с эффектом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, которая обеспечивает мгновенный нагрев до температуры более тысячи градусов. В дронах воспламенители приводят в действия размыкатели устройств, которые удерживают полезную нагрузку.

Кроме того, воспламенители можно использовать в устройствах коррекции орбиты микроспутников и в горнодобывающей промышленности.

Ранее в июле стало известно, что российские бойцы применили FPV-дрон, оснащенный укороченным автоматом Калашникова АКС-74У, в зоне СВО. Расчет аппарата сбил гексакоптер ВСУ.