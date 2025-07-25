Камбоджа применила «Грады» на границе с Таиландом

Вооруженное противостояние на границе Таиланда и Камбоджи усилилось с применением реактивных систем залпового огня «Град» по гражданским объектам в приграничных районах.

Столкновения между армиями Таиланда и Камбоджи продолжаются с нарастающей интенсивностью, передает РИА «Новости».

Согласно заявлению командования сухопутных войск Таиланда, утром боевые действия возобновились атакой камбоджийских войск на позиции в провинции Сисакет у древнего храма Пхра Вихан, а затем расширились на высоты в провинции Убонратчатхани.

В сообщении отмечается, что камбоджийская сторона активно использует реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», а также тяжелую артиллерию и танки. Тайские военные сообщают о поражении гражданских объектов на своей территории под огнем камбоджийских подразделений.

В ответ армия Таиланда применила 155-миллиметровые орудия, отмечается в заявлении.

«Командование сухопутных войск решительно осуждает удары камбоджийских войск по территории Таиланда дальнобойными артиллерийскими средствами, прежде всего системами залпового огня, которые производятся против гражданских объектов», – говорится в тексте.

Таиландская сторона подчеркивает, что принимает адекватные контрмеры в рамках тактической ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в перестрелке на границе с Таиландом погиб камбоджийский военный. Камбоджа ответила контратакой на вторжение тайских войск. Таиланд нанес авиаудар по Камбодже после обстрела границы.