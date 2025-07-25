Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о масштабных отказах военных ВСУ ехать на красноармейское направление, где фиксируется высокий процент отказников.

Массовые отказы украинских военнослужащих отправляться на красноармейское направление фиксируются в рядах ВСУ, передает РИА «Новости».

По словам Лебедева, из десяти отправляемых на данный участок фронта военнослужащих восемь отказываются выполнять приказ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, женское штурмовое подразделение ВСУ, действующее на красноармейском направлении, насчитывает около ста человек. Дронщики российского спецназа заставили подразделения ВСУ покинуть позиции под Красноармейском. ВСУ готовят город к уличным боям на данном направлении.