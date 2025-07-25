В Госдуме рассказали о судьбе пленных украинских бойцов, отказавшихся от обмена

Пленных украинских солдат, которые отказываются от обмена и возвращения домой, подвергают проверкам и затем формируют в отдельный батальон под командованием Вооруженных сил РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комитета Государственной думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого.

Депутат отметил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при возвращении в родную страну чаще всего попадают в штрафные батальоны или бригады территориальной обороны. По словам парламентария, между данными подразделениями можно поставить знак «равно», так как их направляют в самое пекло боевых действий.

«За ними находятся националисты, которые по ним стреляют, если они сдаются в плен, и не дают им возможности отступать», — подчеркнул Водолацкий.

23 июля в турецком городе Стамбуле состоялся третий раунд российско-украинских переговоров. В ходе встречи стороны договорились осуществить обмен удерживаемыми лицами по формуле «1200 на 1200». Кроме того, делегация Москвы предложила создать три рабочие группы для дальнейших консультаций.