Раскрыты подробности атак ВСУ на регионы РФ ночью

Силы ПВО ВС России сбили за ночь над регионами страны 105 украинских БПЛА
Российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили в небе над регионами России 105 украинских беспилотников.
Об этом говорится в сводке ведомств.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указывается в заявлении.
Минобороны РФ: средства ПВО за сутки уничтожили 217 украинских беспилотников
Больше всего БПЛА было сбито над территориями Белгородской области — 26 и Брянской области — 25.
Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что над Невинномысском было сбито 37 украинских беспилотников.