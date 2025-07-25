Раскрыты подробности атак ВСУ на регионы РФ ночью

Российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили в небе над регионами России 105 украинских беспилотников.

Об этом говорится в сводке ведомств.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указывается в заявлении.

Минобороны РФ: средства ПВО за сутки уничтожили 217 украинских беспилотников

Больше всего БПЛА было сбито над территориями Белгородской области — 26 и Брянской области — 25.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что над Невинномысском было сбито 37 украинских беспилотников.