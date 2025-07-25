Украинские военные использовали БПЛА в ЛНР, чтобы убить сослуживцев, которые сдались в плен.

Об этом РИА Новости заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Когда они подняли руки и начали двигаться в сторону наших позиций, по ним был нанесён удар украинским дроном», — рассказал собеседник агентства.

Ранее штурмовик 36-й бригады группировки «Восток» с позывным Шустрый рассказал о том, что украинские военные убили в населённом пункте Поддубное в ДНР сослуживца, сдавшегося в плен ВС России.