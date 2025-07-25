В российских силовых структурах заявили ТАСС, что украинские пограничники пытаются незаконно вывезти из-под Сум оружие.

Как указал собеседник, мобилизация в украинское пограничное управление экс-заключённых привела к росту преступности среди пограничных служб Украины.

«В том числе незаконного оборота оружия, которое они пытаются вывезти из Сумской области в центральные и западные области Украины», — отметил он.

Ранее сообщалось, что украинский пограничник-кинолог из отдела досмотра транспортных средств на КПП «Ужгород» в Закарпатской области сбежал в Словакию, узнав, что его скоро могут отправить на фронт.