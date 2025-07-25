Марочко: бойцы ВС России улучшили тактическое положение у Петровского

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что бойцы ВС России улучшили тактическое положение у Петровского.

«ВС России улучшили тактическое положение северо-западнее Петровского и продвинулись по хребту вдоль реки Текуч по направлению административной границы ЛНР», — цитирует его ТАСС.

По его словам, юго-западнее Петровского российские войска заняли две лесополосы и вышли на административную границу.

«Таким образом, под наш огневой контроль перешло около 3,5 км административной границы ЛНР», — сказал он.

Марочко указал, что украинские оккупанты пытаются стабилизировать обстановку на этом участке фронта и регулярно перебрасывают новых боевиков с Дружелюбовки Харьковской области.

Ранее Марочко заявил, что бойцы ВС России почти на 6 км вклинились в оборону ВСУ у Мелового в Харьковской области.