Таиланд выдвинул украинские танки "Оплот" к границе с Камбоджей

Военные силы Таиланда развернули на границе с Камбоджей танки Т-84 "Оплот" украинского производства. Об этом говорится на платформе Defence-Blog.

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Тайский военный обозреватель Сомпонг Нондхаса сообщилв Facebook, что 24 июля во второй половине дня Бангкок отправил танковое подразделение "Оплот" для обстрела камбоджийских войск в районе храмового комплекса Пра Вихеар.

В ночь на 24 июля на границе между Таиландом и Камбоджией начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на территории соседнего государства.

Из-за чего начался новый виток напряженности между Бангкоком и Пномпенем и могут ли перестрелки на границе перерасти во что-то большее — в материале "Газеты.Ru". Пограничный спор между Таиландом и Камбоджией происходит из договора, который в 1904 году заключили Королевство Сиам (название Таиланда в то время) и Третья французская республика.

В документе определены границы Сиама с соседними территориями, которые тогда принадлежали Франции. Но после того, как в 1953 году Камбоджа получила независимость от Франции, линия границы стала оспариваться.