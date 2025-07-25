Меняйло объявил о плане "Ковер" в Северной Осетии и других регионах в СКФО

В Северной Осетии и других регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) введен план "Ковер". Об этом 25 июля сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, уточнив, что меры затрагивают не только республику, но и все другие регионы округа.

© Газета.Ru

Помимо Северной Осетии, план "Ковер" действует и в других республиках СКФО - это Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, а также Ставропольский край. Меры приняты на фоне продолжающихся атак беспилотников на юг России: в последние дни удары наносились по инфраструктуре в Краснодарском крае и Ростовской области.

На фоне усиления угрозы в небе в ряде городов были введены ограничения на работу аэропортов. По данным Росавиации, приостановлены прием и отправка рейсов в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Тамбова и Сочи. Представитель ведомства Артем Кореняко подтвердил, что ограничительные меры связаны с обеспечением безопасности воздушного движения на фоне введенного режима. Перебои со связью Меняйло предупредил, что в ближайшее время возможны перебои с мобильным интернетом. Такие ограничения часто сопровождают режим повышенной готовности и связаны с работой силовых структур.

Глава Северной Осетии призвал граждан не распространять непроверенные слухи и ориентироваться только на официальные источники. По его словам, предпринимаемые меры - превентивные, и поводов для паники нет. О введении режима "беспилотной опасности" ранее также сообщалось в Мордовии, Пензенской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях, а также в Ахтубинском районе Астраханской области.

Что такое план "Ковер"

План "Ковер" - это специальный режим, который вводится в российских регионах при угрозе в воздушном пространстве. Он объявляется, если фиксируется неопознанный летающий объект - чаще всего это относится к беспилотникам, но также может касаться любых нарушителей воздушной границы. Сам план "Ковер" входит в число мер, связанных с обеспечением безопасности воздушного пространства и работой системы противовоздушной обороны (ПВО).

Его объявление означает, что в зоне действия запрещено или ограничено перемещение всех воздушных судов, кроме экстренных и военных. Все гражданские рейсы, оказавшиеся в этом районе, должны либо изменить маршрут, либо совершить немедленную посадку. Операторы воздушного транспорта получают информацию о вводе режима от диспетчеров ближайших аэропортов, а военные - по закрытым каналам связи. В последнее время план стал объявляться чаще в условиях участившихся налетов дронов на юг России. После начала конфликта на Украине атаки беспилотников регулярно происходят в приграничных и центральных регионах России, в том числе на нефтебазы, аэропорты и военные объекты. Введение режима "Ковер" позволяет не только скоординировать действия ПВО, но и оперативно ограничить движение в небе, чтобы избежать инцидентов с гражданской авиацией.

Сам по себе план "Ковер" не означает факт атаки, но говорит о высокой степени угрозы. Он может вводиться превентивно - как, например, в случае с Северной Осетией и другими регионами СКФО, где одновременно с этим ограничивается доступ к интернету, усиливается патрулирование и развертываются дополнительные силы ПВО.